El PMA reducirá a la mitad alcance de su programa en Venezuela por falta de financiamiento

Caracas, 20 ago (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó este miércoles que reducirá a la mitad el alcance de su programa en Venezuela este año porque, dijo, el «financiamiento no es suficiente».

«Ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado luego de explorar e intentar muchísimas opciones. WFP (el PMA en sus siglas en inglés) no podrá continuar con el programa de comidas escolares en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas», indicó Lucía Ruz, asociada del programa de las Naciones Unidas, en un video publicado en Instagram.

Por su parte, la oficial de Comunicación y Alianzas del PMA en Venezuela, Marianela González, explicó que los «desafíos globales de financiamiento ponen en riesgo los programas humanitarios y de desarrollo en todo el mundo» y el país suramericano «no es la excepción».

«Vinimos por primera vez en 2022 (a la población de Arismendi, en el estado Barinas) a identificar y mapear las escuelas. Seguimos viniendo cada dos meses sin parar por tres años, llegando cada vez a más escuelas y más lejos. Hasta hoy», apostilló.

González indicó que durante esos tres años, los alimentos fueron un incentivo para que los niños fueran a las escuelas, con el apoyo de sus representantes.

«Hoy nos vamos, pero esperamos que estas oportunidades se queden», añadió.

En febrero de 2023, el PMA aprobó el Plan Estratégico 2023-2025 para Venezuela por 573 millones de dólares para fortalecer la alimentación escolar, según informó entonces la Representación Permanente del país caribeño ante la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El proyecto también contempla asistencia alimentaria para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, apoyo en la gestión de riesgos climáticos, fortalecimiento de la resiliencia y de la infraestructura de los sistemas alimentarios, así como de las capacidades de organizaciones e instituciones.

El objetivo, de acuerdo a su página web, era apoyar a más de un millón de personas con asistencia alimentaria para finales de 2025.

Venezuela y el PMA firmaron un acuerdo de cooperación el 19 de abril de 2021 para proporcionar comidas escolares nutritivas a menores en situación de vulnerabilidad, además del personal de centros educativos.

En junio pasado, el PMA informó que repartió alimentos a más de 7.000 personas en un municipio del estado venezolano de Apure (oeste, fronterizo con Colombia), afectado por las intensas lluvias.

Además, comunicó, en una publicación en Instagram, que apoyó con alimentos a más de 200 personas en centros de alojamiento temporal y suministrando sacos de polipropileno a Protección Civil para contener la crecida de los ríos.EFE

