El PNUD en Brasil: votar no basta si la democracia no garantiza derechos y bienestar

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Manuel Pérez Bella

Brasilia, 18 may (EFE).- En un momento de polarización en América Latina, el simple hecho de votar «no garantiza la democracia», por lo que el buen funcionamiento del sistema depende de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y tengan prosperidad, afirmó este lunes el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil, Claudio Providas.

Providas, que habló con EFE en su despacho en Brasilia, recalca que para que el sistema democrático tenga una larga vida, no basta con tener sistemas políticos que funcionen, si estos no logran entregar resultados de desarrollo humano «con rapidez, eficiencia y transparencia».

«No es un tema de poder adquisitivo, es que (los ciudadanos) sientan que hay prosperidad, que tienen libertades civiles, que sus derechos se pueden hacer efectivos. No alcanza solo con ir a votar, eso no garantiza la democracia o los derechos, no alcanza solo con un texto constitucional o leyes. Hace falta todo un sistema de gobierno que pueda asegurar que esas leyes se traduzcan en la efectivización de los derechos», afirma Providas.

El representante del PNUD sostiene que la mayoría de las crisis humanitarias de origen político son resultado de un «fracaso» en la promoción del desarrollo humano.

Y en el caso de América Latina, la clave para evitar la crisis del sistema es seguir apostando por desarrollar «una clase media pujante, informada, educada».

«El vaso, medio lleno»

Providas mantiene una visión optimista. Destaca que América Latina y el Caribe continúa siendo «la región más democrática del mundo», con cuatro de cada cinco ciudadanos viviendo bajo sistemas democráticos y participando en elecciones, aunque advierte que el descontento viene de que la región también continúa siendo la más desigual del mundo.

Además, las democracias atraviesan ahora nuevas presiones que afectan especialmente a los jóvenes, como la polarización, la desigualdad, la inseguridad, la desinformación acentuada con la inteligencia artificial y la percepción de que el sistema político «no rinde» ni responde a sus expectativas.

«El sentimiento de los jóvenes es que no se sienten escuchados», afirma el funcionario de la ONU, al explicar el trasfondo de las protestas juveniles registradas en los últimos años en países como Chile, Colombia, Perú, Ecuador o México.

A diferencia de generaciones anteriores, que valoraban la democracia por tener «fresco» el recuerdo de las dictaduras o regímenes autoritarios de las décadas de 1970 y 1980, los jóvenes actuales crecieron en sistemas democráticos y exigen ahora resultados concretos en calidad de vida, empleo, educación y oportunidades.

Uno de los grandes desafíos, señala Providas, es adaptar las instituciones a una nueva realidad marcada por la crisis climática, las redes sociales y el crimen transnacional.

El diálogo, receta contra la polarización

El funcionario también alerta sobre el impacto de la polarización política, que el reciente informe regional del PNUD identifica como uno de los principales riesgos para la democracia latinoamericana.

A su juicio, la polarización es resultado de una «falta de escucha» al otro y, aunque no haya «soluciones mágicas», el mejor camino es el diálogo.

«Creo que hay que volver a esa base, que es profundamente democrática, que es el diálogo», sostiene, a la vez que advierte que no toda la información contribuye al diálogo democrático.

El ciudadano promedio, explica, sufre un «bombardeo» diario de mensajes a través de las redes sociales, al que ahora se suma la inteligencia artificial, un factor que dificulta discernir entre la realidad y la desinformación.

«Entonces, no solo es un tema de diálogo, sino volver a un diálogo que es informado, basado en dados, en evidencias», comenta el representante del PNUD.

Para contribuir al diálogo democrático, el PNUD organiza el foro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’, que se celebra este martes y miércoles en Brasilia como un espacio de diálogo en el que jóvenes latinoamericanos debatirán sobre el estado actual de la democracia y los desafíos de los gobiernos del mañana.

El encuentro, que cuenta con el apoyo de la Agencia EFE y contará con transmisión abierta en español, reunirá durante dos días a un centenar de jóvenes de toda la región, en un intento por mitigar el creciente desencanto político entre las nuevas generaciones. EFE

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