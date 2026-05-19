El Poder Ejecuivo dispone extradición de dos dominicanos a Estados Unidos por narcotráfico

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Santo Domigo, 19 may (EFE).- El Poder Ejecutivo dispuso este martes la extradición de los dominicanos Luis Ezequiel Then Martínez y Missaelle Morales Silvestre a Estados Unidos, donde son acusados de narcotráfico

Dichas extradiciones están contenidas en los decretos 337-26 y 338-26, de acuerdo con un comunicado divulgado por la Presidencia Nacional.

Then Martínez está imputado por asociación delictuosa en segundo grado, operar como traficante de drogas a gran escala, venta de sustancias controladas en primer grado, posesión criminal de una sustancia controlada en primer grado y posesión criminal de una sustancia controlada en tercer grado.

En tanto, Morales Silvestre es acusado de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, «con la intención, el conocimiento y la creencia razonable de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde lugares fuera de los Estados Unidos, incluyendo Colombia», agregó el comunicado.EFE

mf