El Poder Judicial dominicano entrega Premio de Prensa a Dutriz, expresidente de la SIP

1 minuto

Santo Domingo, 31 oct (EFE).- El Poder Judicial de la República Dominicana otorgará el Premio Internacional Justicia y Prensa al doctor José Roberto Dutriz, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por sus aportes a la defensa de la libertad de prensa y del libre acceso a la información pública, informó la institución este viernes.

La entrega del premio a Dutriz, también propietario del diario del diario La Prensa Gráfica de El Salvador, tendrá lugar durante la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, que se celebrará en Santo Domingo el 26 y 27 del próximo noviembre.

El jurado de este galardón, presidido por el periodista español Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española (RAE), otorgará el premio a Dutriz en atención a su desempeño como presidente de la SIP y la importancia de promover la defensa de la prensa libre, responsable y veraz como fundamento de la democracia, indicó el Poder Judicial.

El jurado lo integran, además, el doctor Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y director nacional de la cátedra; el periodista Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa (SDP); el periodista mexicano Jorge Ramos; el licenciado Luis Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y el licenciado Javier Cabrera, director de comunicaciones del Poder Judicial. EFE

pma/adl