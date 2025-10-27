El Polisario rechazará negociar con Marruecos con precondiciones que descarten referendo

2 minutos

Argel, 27 oct (EFE).- El Frente Polisario rechazará negociar con Marruecos si la resolución redactada por Estados Unidos, que votará el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves, establece precondiciones que excluyan el referendo de autodeterminación y se posicionen solo a favor de una autonomía marroquí del Sáhara Occidental.

«Como ha subrayado en su carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad (Rusia), el 23 de octubre de 2025, el Frente Polisario reafirma su rechazo categórico a cualquier enfoque que establezca un marco prefijado para las negociaciones o predetermine su resultado», declaró este lunes en un comunicado firmado en Bir Lehlou, establecido en el 20 % del Sáhara Occidental que controla el movimiento saharaui.

El Polisario aseguró que sigue de cerca las consultas sobre el proyecto de resolución de Washington distribuido el 22 de octubre entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que no se ha hecho público, que abordarán la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) el próximo jueves.

El movimiento independentista, que la semana pasada se abrió a negociar directamente con Rabat, según una carta enviada el 20 de octubre al secretario general de la ONU, António Guterres, dijo hoy que «no participará en ningún proceso político o negociación basados en propuestas, independientemente de su origen, que tengan por objeto ‘legitimar’ la ocupación militar ilegal» de Marruecos, que controla el 80 % de la excolonia española.

El Frente reiteró su disposición a entablar «negociaciones directas» si la otra parte (Marruecos) «tiene una verdadera voluntad política de hacer lo mismo y de alejarse de las soluciones basadas en el ‘statu quo’ e impuestas unilateralmente».

El movimiento saharaui pidió a todos los miembros del Consejo de Seguridad que «utilicen su influencia de manera constructiva» para facilitar unas negociaciones directas «sin condiciones previas y de buena fe, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con miras a lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable».

Los campamentos saharauis registraron manifestaciones masivas este lunes contra la postura de Estados Unidos, cuya Administración dirigida por Donald Trump en 2020 reconoció la soberanía de Marruecos sobre la excolonia española pese a las resoluciones de la ONU que lo considera un «territorio no autónomo», y han convocado nuevas protestas para este martes. EFE

lfp/sb/lar