El populista checo Babis cierra acuerdo de coalición con partidos ultras y euroescépticos

1 minuto

Praga, 3 nov (EFE).- El partido del populista de derechas y magnate checo Andrej Babis, vencedor de las elecciones legislativas de principios de octubre, firmó este lunes un acuerdo de coalición con otras dos formaciones euroescépticas, incluido un programa de gobierno que incluye el compromiso de no permitir la introducción del euro en el país.

«Quiero agradecer a los socios por este acuerdo, en el que hemos acordado nuestra colaboración y (…) una declaración de gobierno conjunto», dijo Babis al firmar el documento en una ceremonia celebrada en sede parlamentaria y televisada en directo.

Las tres formaciones signatarias -el movimiento ANO de Babis, el ultraderechista ‘Libertad y Democracia Directa (SPD)’ y ‘Motoristas Unidos’, que se opone al Pacto Verde de la Unión Europea, suman 108 de los 200 escaños parlamentarios. EFE

