El populista checo Babis espera formar ya esta semana Gobierno con ultras y euroescépticos

2 minutos

Viena, 8 oct (EFE).- El populista Andrej Babis, ganador de las elecciones generales en República Checa del pasado fin de semana, espera cerrar antes del viernes los contactos para formar Gobierno con el partido ultranacionalista y xenófobo SPD y con Motoristé, que se opone a las política climáticas de la UE.

Así lo ha explicado Babis, uno de los hombres más ricos del país, en un vídeo en la red social Facebook, informa Radio Prague International.

También mostró su confianza en que podrá tener listo el acuerdo del programa de Gobierno antes de la constitución de la nueva Cámara Baja, que se celebrará el día 3 de noviembre.

Según Radio Prague, el SPD tendría los Ministerios de Interior, Transporte y Agricultura, mientras que Motoristé se haría cargo de Exteriores, Cultura y Medio Ambiente.

Este partido se opone al Pacto Verde europeo y a las políticas contra el cambio climático y, especialmente, a los planes de la Unión Europea, a la que pertenece Chequia, de vetar a partir de 2035 la venta de automóviles con motor de explosión.

ANO, el partido de Babis, mantendría otros siete Ministerios.

Babis ganó las elecciones con un 34,5 % de los votos y 80 de los 200 escaños, por lo que necesita a los 15 diputados del SPD y a los 13 de Motoristé para sumar una mayoría de Gobierno.

El SPD es una formación antiinmigración y prorrusa, que cuestiona la pertenencia de República Checa a la Unión Europea y a la OTAN.

Babis, que fue primer ministro entre 2017 y 2021, no es prorruso, pero sí crítico con las ayudas checas, incluyendo militares, para que Ucrania afronte la invasión rusa.

El magnate de 71 años es un declarado admirador del presidente de EE.UU., Donald Trump, y del primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Por otra parte, el primer ministro saliente, Petr Fiala, ha anunciado que no se presentará a la reelección como líder del ODS, el partido conservador que lideraba la coalición de Gobierno.EFE

as/cg