El populista de derechas Jansa, elegido por cuarta vez primer ministro de Eslovenia

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Zagreb, 22 may (EFE).- El hasta ahora líder opositor Janez Jansa, un populista de derechas, euroescéptico y admirador del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue elegido este viernes por el Parlamento nuevo primer ministro de Eslovenia, por cuarta vez desde 2004, con 51 escaños a favor y 36 en contra en contra.

Su partido, el SDS, firmó el jueves un acuerdo de coalición con otras dos formaciones de centroderecha y contó además con el apoyo de un pequeño partido prorruso, Resni.ca, que no entra en el Ejecutivo.

De esta forma, Jansa logró una mayoría parlamentaria en el Parlamento de 90 escaños frente al vencedor de las elecciones del 22 de marzo, el liberal Robert Golob, que no consiguió reunir suficientes apoyos para reeditar su Gobierno progresista. EFE

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