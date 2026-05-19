El populista de derechas Jansa reúne una mayoría para asumir el Gobierno de Eslovenia

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Zagreb, 19 may (EFE).- El líder opositor Janez Jansa, un derechista admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, ha reunido el apoyo parlamentario que necesita para asumir, por cuarta vez, la jefatura del Gobierno de Eslovenia, informó la agencia local STA.

La candidatura oficial de Jansa fue presentada este martes al Parlamento por un grupo de diputados de su Partido Demócrata Esloveno (SDS) con un apoyo de 48 legisladores que firmaron el documento, 2 más del límite mínimo exigido, según confirmaron a la citada agencia fuentes del hemiciclo.

El SDS, que en las elecciones del pasado 22 de marzo perdió por un escaso margen frente al progresista Movimiento Libertad (GS) del primer ministro saliente, Robert Golob, cerró el lunes un acuerdo de coalición con dos formaciones de centroderecha. EFE

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