El populista partido de Babis acuerda formar gobierno con euroescépticos

1 minuto

Praga, 29 oct (EFE).- El magnate Andrej Babis, vencedor de los comicios legislativos del 3 y 4 de octubre en la República Checa, declaró este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con otros dos partidos, ambos euroescépticos, para formar el nuevo Gobierno.

«Tenemos acordado el acuerdo de coalición, y lo firmaremos el lunes 3 de noviembre», dijo Babis en un mensaje grabado en redes sociales.

Junto a su formación populista ‘ANO’, el futuro Ejecutivo estará integrado también ‘Libertad y Democracia Directa (SPD)’ y ‘Motoristas Unidos’. Los tres partidos suman 108 de los 200 diputados del Parlamento. EFE

