El populista partido de Babis acuerda formar gobierno con euroescépticos

Praga, 29 oct (EFE).- El magnate Andrej Babis, vencedor de los comicios legislativos de los pasados 3 y 4 de octubre en la República Checa, declaró este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con otros dos partidos, ambos euroescépticos, para formar el nuevo Gobierno.

«Tenemos acordado el acuerdo de coalición, y lo firmaremos el lunes 3 de noviembre», dijo Babis en un mensaje grabado en redes sociales.

Ese día se reúnen por primera vez los miembros de la Cámara baja en esta nueva legislatura.

Junto a su formación populista ‘ANO’, el futuro Ejecutivo estará integrado también ‘Libertad y Democracia Directa (SPD)’, de extrema derecha, y ‘Motoristas Unidos’, que se opone al Pacto Verde de la Unión Europea (UE) y otras medidas que considera adversas a los conductores de automóviles.

Esos tres partidos suman 108 de los 200 diputados del Parlamento.

Sin embargo, aún quedan por ajustar algunos puntos del acuerdo de coalición, tanto del programa como del reparto de carteras y la composición de los órganos rectores de la Cámara, según admitió el futuro primer ministro, que ya ocupó ese cargo entre 2017 y 2021.

El documento definitivo del acuerdo deberá ser presentado esta misma semana al presidente del país, Petr Pavel, quien entregó el pasado lunes a Babis el encargo oficial de formar al gobierno que sucederá al Ejecutivo de centroderecha encabezado por el conservador Petr Fiala.

Antes de dar ese paso, Pavel había manifestado ciertas reticencias ante un posible cambio de rumbo en la política exterior, sobre todo si cuestionaría el anclaje del país en las estructuras euroatlánticas.

Babis aseguró al presidente que no habrá referendo sobre la permanencia en la Unión Europea (UE) y la OTAN, una idea que promueve sobre todo el ultranacionalista SPD. EFE

