El populista UK Reform desde Ceuta: «Hay marroquíes intentando llegar al Reino Unido»

Compartir

2 minutos

Dublín, 1 ago (EFE).- El partido populista de derechas Reform UK de Nigel Farage aseguró este sábado que hay «marroquíes» en Ceuta que están intentado llegar al Reino Unido, al tiempo que calificó la crisis migratoria desatada en esa ciudad española de «invasión».

Así lo expuso en su cuenta de X el portavoz de Interior del Reform UK, Zia Yusuf, desplazado a Ceuta después de que su propio líder describiera lo sucedido allí como «una batalla por el futuro de nuestra civilización».

«Estoy en Ceuta, escenario de la invasión de 60.000 personas», escribió hoy Yusuf en la citada red social en referencia a la llegada masiva de inmigrantes a través de la frontera con Marruecos durante los pasados jueves y viernes.

El dirigente del UK Reform afirmó en el texto que «España ha militarizado de facto su frontera» y ofreció detalles de supuestas conversaciones mantenidas sobre el terreno.

«Ya he hablado con hombres marroquíes aquí que dicen que están intentando llegar a Gran Bretaña. Daré más información en breve», agregó Yusuf.

El portavoz de Interior de la formación ultraderechista acompañó el mensaje en la red social con cuatro fotografías en las que se le ve andando por Ceuta entre efectivos militares y presuntamente hablando con migrantes.

Farage, cuyo partido logró espectaculares avances en las elecciones locales y regionales británicas del pasado mayo, centra casi todo su discurso a favor de frenar el cruce de pateras por el Canal de la Mancha.

El Ministerio británico de Interior informó el jueves de que un total de 752 inmigrantes llegaron el miércoles de manera irregular a las costas inglesas desde Francia, lo que representa la mayor cifra de llegadas en un día desde el pasado 20 de diciembre. EFE

ja/pcc