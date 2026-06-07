El portavoz del Ejército de Israel: «El régimen iraní ha cometido un gran error»

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Jersualén, 7 jun (EFE).- El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este domingo tras los ataques de Irán a Israel que «el régimen iraní ha cometido un gran error» y que el Estado Mayor está evaluando «planes para el futuro», sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva.

«Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque. Los sistemas de defensa aérea están desplegados en todo el país. En este momento, el jefe del Estado Mayor está realizando una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y aprobando los planes para el futuro», dijo Defrin en un breve mensaje de video.

En su mensaje, Defrin añadió que el régimen iraní «cometió un grave error al optar nuevamente por el terrorismo» y que «intenta crear una nueva dinámica» al disparar contra el territorio israelí en respuesta a los ataques de este domingo de Israel contra el Dahiye, los suburbios del sur de Beirut.

«No lo permitiremos. Atacamos el Dahiye tras los incesantes disparos de Hizbulá contra asentamientos del norte», dijo para justificar dichos ataques, los primeros tras el nuevo alto el fuego entre Israel y el Líbano anunciado esta semana por Estados Unidos.

Según indicó Defrin, el Ejército israelí «continuará operando en todo el Líbano» para seguir atacando a Hizbulá.

«Estamos preparados para la posibilidad de nuevos ataques», indicó respecto a Irán, afirmando que los sistemas de defensa israelíes «excelentes», pero no infalibles. EFE

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