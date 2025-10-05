El portugués Paulinho, ayuda en goleada de Toluca al León de un James impotente

2 minutos

León (México), 4 oct (EFE).- El campeón mexicano Toluca se consolidó este sábado como líder del torneo Apertura mexicano al golear por 2-4 a León con un doblete del portugués Paulinho, quien alcanzó de paso el liderato de la clasificación de goleadores en la duodécima jornada.

Los Diablos acumulan 28 puntos, 3 más que Cruz Azul, que empató 1-1 con Tigres.

La goleada a domicilio de Toluca la completaron hoy Jesús Angulo y Alexis Vega.

León mostró algo de rebeldía con los goles del diez colombiano James Rodríguez y José Alvarado.

Toluca tardó apenas 5 minutos para mostrar superioridad en la casa de su rival con un tanto de Angulo a pase del argentino Nicolás Castro.

Los Diablos le dieron la pelota a León y administraron la ventaja, pero una falta en el área del uruguayo Federico Pereira causó un penalti que con autoridad cambió por gol James Rodríguez en el minuto 37.

En el segundo tiempo Paulinho anotó a pase de Alexis Vega, quien poco después puso el 1-3 gracias a la asistencia de Jesús Gallardo.

León descontó en el minuto 70 a través de José Alvarado.

Paulinho anotó de cabeza en el 76 y con 9 goles lidera en solitario la clasificación de artilleros. A uno le sigue el italiano Joao Pedro, del San Luis.

La duodécima jornada comenzó el viernes con la victoria de Pachuca por 0-1 sobre Necaxa con gol del colombiano Luis Quiñones. Ese mismo día Mazatlán superó por 2-1 a San Luis y Atlas por 3-1 a Juárez.

Más tarde América recibirá a Santos Laguna y el domingo Monterrey visitará a Tijuana, y Guadalajara a Pumas. EFE

gb/hbr

