The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El portugués Paulinho, ayuda en goleada de Toluca al León de un James impotente

Este contenido fue publicado en
2 minutos

León (México), 4 oct (EFE).- El campeón mexicano Toluca se consolidó este sábado como líder del torneo Apertura mexicano al golear por 2-4 a León con un doblete del portugués Paulinho, quien alcanzó de paso el liderato de la clasificación de goleadores en la duodécima jornada.

Los Diablos acumulan 28 puntos, 3 más que Cruz Azul, que empató 1-1 con Tigres.

La goleada a domicilio de Toluca la completaron hoy Jesús Angulo y Alexis Vega.

León mostró algo de rebeldía con los goles del diez colombiano James Rodríguez y José Alvarado.

Toluca tardó apenas 5 minutos para mostrar superioridad en la casa de su rival con un tanto de Angulo a pase del argentino Nicolás Castro.

Los Diablos le dieron la pelota a León y administraron la ventaja, pero una falta en el área del uruguayo Federico Pereira causó un penalti que con autoridad cambió por gol James Rodríguez en el minuto 37.

En el segundo tiempo Paulinho anotó a pase de Alexis Vega, quien poco después puso el 1-3 gracias a la asistencia de Jesús Gallardo.

León descontó en el minuto 70 a través de José Alvarado.

Paulinho anotó de cabeza en el 76 y con 9 goles lidera en solitario la clasificación de artilleros. A uno le sigue el italiano Joao Pedro, del San Luis.

La duodécima jornada comenzó el viernes con la victoria de Pachuca por 0-1 sobre Necaxa con gol del colombiano Luis Quiñones. Ese mismo día Mazatlán superó por 2-1 a San Luis y Atlas por 3-1 a Juárez.

Más tarde América recibirá a Santos Laguna y el domingo Monterrey visitará a Tijuana, y Guadalajara a Pumas. EFE

gb/hbr

(fotos)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR