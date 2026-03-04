El portugués Paulinho le da triunfo al campeón Toluca sobre los Pumas UNAM de Keylor Navas

México, 3 mar (EFE).- El portugués Paulinho se confirmó como el mejor goleador del fútbol mexicano en el último año y medio, al darle hoy al campeón Toluca una victoria por 2-3 sobre los Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas, en el Clausura del fútbol mexicano.

En la continuación de la novena jornada, Jesús Angulo, Diego Barbosa y Paulinho dejaron al Toluca como único invicto del campeonato, en tanto el paraguayo Robert Morales y el colombiano Álvaro Angulo descontaron por el cuadro de casa.

Los Pumas tomaron ventaja con un penalti convertido por Morales en el minuto 29, pero en el 37 el sudamericano dejó ir un gol con la portería abierta y fueron los Diablos los que empataron, segundos después con un remate de zurda de Angulo.

En la segunda parte, el Toluca presionó; sin embargo, los universitarios retomaron la ventaja, en el 63, con un remate de zurda de Angulo a pase de Uriel Antuna.

Cuando mejor estaban los Pumas, el Toluca confirmó su condición de mejor equipo de México y le dio la vuelta al marcador. En el 73 Barbosa empató con un disparó desde fuera del área y en el 78, Paulinho anotó de cabeza con asistencia de Jesús Gallardo.

Antuna dejó ir el empate en la última jugada del partido y propició que el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed subiera al segundo lugar con seis triunfos, tres empates y 21 puntos, uno menos que el líder Cruz Azul que dos horas antes venció por 1-2 al Santos Laguna.

Jeremy Márquez y el argentino anotaron por los celestes y el argentino Ezequiel Ballaude descontó por Santos Laguna, que mejoró su nivel, aunque se confirmó como el peor cuadro del torneo.

En otros partidos de este martes, el San Luis goleó por 4-1 al Mazatlán y el Pachuca, por 2-1 al Necaxa.

El italiano Joao Pedro anotó dos goles para escaparse como líder de los anotadores con nueve dianas y liderar al San Luis, que completó la goleada con una diana del francés Sebastien Salles-Lamonge y un autogol del argentino Lucas Merolla, en tanto el chileno Josué Valle descontó por los visitantes.

Pachuca subió al cuarto lugar con anotaciones de Alexei Domínguez y del marroquí Oussama Idrissi, en tanto por el Necaxa, descontó Javier Ruiz.

La novena jornada continuará mañana cuando el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales recibirá al Querétaro, el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa visitará al Puebla, Tijuana al Atlas y Juárez FC al América.

El Guadalajara-León se jugará el 18 de marzo próximo. EFE

