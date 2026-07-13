El posible juicio por el asesinato de Charlie Kirk se decidirá en septiembre

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Una nueva audiencia en septiembre determinará si hay suficientes elementos para organizar un juicio contra el sospechoso acusado de asesinar al influencer trumpista Charlie Kirk, anunció el viernes un juez estadounidense.

El sospechoso Tyler Robinson, de 23 años, compareció esta semana ante un tribunal de Utah (oeste) para analizar las pruebas en su contra.

Robinson se expone a la pena de muerte por haber asesinado a Kirk de un disparo en el cuello, durante una concentración en un campus universitario.

Este homicidio provocó un terremoto político en Estados Unidos. El influencer de 31 años estaba al frente de la mayor organización juvenil de la derecha en ese país, Turning Point, a la que había puesto por completo al servicio de Donald Trump durante su última campaña presidencial.

Esta semana, la fiscalía presentó, entre otras pruebas, mensajes en los que el sospechoso confesaba el asesinato a unos amigos y a su compañero de piso, Lance Twiggs, una persona transgénero con quien mantenía una relación amorosa.

En ellos explicaba que estaba «harto» del «odio» difundido por Kirk.

Figura polémica en Estados Unidos, Charlie Kirk era un cristiano nacionalista que se presentaba como férreo defensor de la familia tradicional y era muy crítico con la comunidad LGBT y las personas transgénero.

La defensa de Robinson todavía no ha indicado si piensa declararse culpable o no.

Esta semana cuestionaron la validez de la prueba de ADN que lo vincula con el arma del crimen.

El juez del caso, Tony Graf, concederá ahora tiempo a la defensa y a la parte querellante para que presenten sus conclusiones por escrito, antes de pronunciarse sobre un posible juicio.

La audiencia preliminar «continuará el 1 de septiembre a las 10 horas» para escuchar los argumentos finales de todas las partes, anunció el viernes.

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