El PP dice al Parlamento Europeo que crisis de Ceuta amenaza soberanía nacional y europea

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Bruselas, 4 ago (EFE).- El Partido Popular ha remitido una carta a todos los miembros del Parlamento Europeo en la que alerta de que la crisis por el paso de miles de personas de forma irregular de Marruecos a Ceuta ha puesto en peligro la integridad territorial de España y del espacio europeo sin fronteras Schengen.

Además, el grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara ha solicitado que se celebre un debate urgente sobre la crisis migratoria en Ceuta en el próximo pleno, en la semana del 14 de septiembre en Estrasburgo (Francia).

«Podemos afirmar con rotundidad que estamos ante la peor crisis de soberanía nacional de la frontera sur de Europa», indica la misiva firmada por los 22 eurodiputados del PP, que reclaman una «respuesta europea contundente» ante lo que consideran una vulneración de la frontera exterior de la Unión Europea.

En la carta, el PP sostiene que lo ocurrido va más allá de una crisis migratoria y supone «una amenaza para la integridad territorial de España y para la credibilidad del espacio Schengen».

Los eurodiputados populares critican además la gestión del Gobierno español y recuerdan que la Comisión Europea ofreció reforzar su apoyo financiero, técnico y operativo a España, incluido el despliegue de la agencia comunitaria de fronteras exteriores.

Igualmente, apuntan que Italia, Finlandia, Suecia, Francia, Dinamarca, Austria o Chequia «han expresado su preocupación por los acontecimientos de Ceuta y por su posible impacto en el espacio Schengen», y que Francia ya ha anunciado un refuerzo de los controles en su frontera con España como «medida preventiva».

Además, señalan que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «ha reclamado el fin inmediato de las entradas irregulares en Ceuta y la devolución de aquellos que han entrado ilegalmente».

Finalmente, la delegación española del PPE afirma que «la instrumentalización de la inmigración como herramienta de presión» contra un Estado miembro exige una «respuesta europea coordinada», y advierte de que lo que está en juego no es únicamente la soberanía de España sino también «la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la supervivencia del espacio Schengen». EFE

rja/rml