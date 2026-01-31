El PPE concluye su retiro en Zagreb con el foco en competitividad, migración y demografía

Zagreb, 31 ene (EFE).- Una veintena de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) concluyeron este sábado dos días de deliberaciones informales para dar respuestas a cómo mejorar la competitividad económica, la seguridad común, la toma de decisiones en la UE y una gestión de la inmigración en un mundo en rápida transformación.

«Nuestra pregunta ante los cambios históricos a nivel global, especialmente con EE.UU., China y Rusia es: ¿está la Unión Europea actual preparada para este momento histórico?», dijo el presidente del PPE, Manfred Weber, en una rueda de prensa al final del llamado «retiro de líderes» conservadores europeos.

A la cita asistió el presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, y también numerosos jefes de Gobierno de la UE, incluidos el alemán Friedrich Merz, el griego Kyriakos Mitsotakis y el polaco Donald Tusk.

Apoyo al acuerdo UE-Mercosur

La principal prioridad de la familia política conservadora es la competitividad europea, no solo en el sentido técnico, sino también en relación a los costos de vida de los ciudadanos europeos, explicó Weber.

En ese ámbito, el alemán destacó la ratificación y puesta en marcha del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, incluidas las medidas para proteger a los agricultores europeos.

Según el documento final aprobado este sábado, el PPE se compromete con la implementación de salvaguardias para los agricultores, con los 45.000 millones de euros adicionales en ayudas acordados y con la simplificación de requisitos ambientales para los productores.

Además, el PPE pide que las organizaciones de agricultores sean asociadas sistemáticamente al monitoreo de las importaciones desde el Mercosur, para asegurar que sus intereses económicos sean respetados.

Contra la legislación masiva de inmigrantes

En cuanto a integridad territorial y fronteras, el PPE sostuvo que está liderando el trabajo para reducir la inmigración irregular, con una disminución del 35 % en los cruces fronterizos de la UE entre julio de 2024 y junio de 2025, y el fortalecimiento de la agencia fronteriza Frontex.

«La legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria. Por esta razón, defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada», señala el documento.

«La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable», concluye el texto, si bien no menciona la reciente regulación de inmigrantes ilegales lanzada en España.

Seguridad y defensa para 2030

Otras prioridades son la ampliación de las posibilidades de utilizar votaciones por mayoría cualificada en el proceso de toma de decisiones de la UE y la solidaridad europea en caso de agresión contra uno de los países miembros.

«El Artículo 42.7 del Tratado de Lisboa (de 2007), que se ocupa de la solidaridad en caso de agresión militar contra un Estado miembro de la UE, es más riguroso aún que el Artículo 5 del Tratado de la OTAN en cuanto la solidaridad militar», aseguró Weber.

«Sin embargo, aún no tenemos un plan claro sobre el significado real del Artículo 42.7 en la práctica», reconoció el líder del PPE ante la prensa, junto con anfitrión del encuentro, el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

En su documento final, el PPE aboga por un «enfoque de seguridad de 360 grados» para enfrentar amenazas tanto de Estados, como Rusia, como de actores no estatales y guerra híbrida, y construir una defensa común más fuerte para 2030.

En ese sentido, el líder croata calificó este sábado como «oferta generosa» de Francia colocar al resto de los países de la unión bajo el paraguas nuclear de ese país, la única potencia atómica de la UE.

Los conservadores europeos reafirmaron además su apoyo inquebrantable a Ucrania, incluyendo el préstamo de 90.000 millones de euros acordado en diciembre pasado.

La demografía como pilar existencial

Por otra parte, el PPE adoptó en Zagreb un documento especial sobre los cambios demográficos en Europa, según Weber, «probablemente el tema más importante, pero que no se debate intensamente en el discurso público».

El documento trata la renovación demográfica de Europa no solo como una «necesidad económica, sino como una responsabilidad civilizatoria».

Por eso, el PPE se compromete a colocar este asunto como un pilar central de su programa político, para garantizar que Europa siga siendo una sociedad dinámica y libre en el futuro.

En ese sentido, Plenkovic recordó que la edad media de los ciudadanos europeos es actualmente de 44,7 años, mientras que el envejecimiento tiene un impacto importante sobre la competitividad del continente al que es necesario hacer frente lo antes posible. EFE

