El PPE propone una cláusula para que el acuerdo comercial con EEUU cumpla con lo pactado

3 minutos

Estrasburgo (Francia), 10 mar (EFE).- El Partido Popular Europeo ha propuesto incluir en el acuerdo comercial negociado entre Bruselas y Washington una “cláusula de entrada en vigor” para garantizar que Estados Unidos cumple con todos los elementos pactados.

“Desde el PPE hemos propuesto una ‘cláusula de entrada en vigor’, que aportaría claridad, ya que lo que hace esta cláusula es garantizar que el acuerdo no se aplique antes de que se confirme que se cumplen todos los elementos del mismo”, indicó a la prensa el coordinador del PPE en la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, Jörgen Warborn.

Warborn se pronunció así tras una reunión a puerta cerrada entre eurodiputados y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para dar seguimiento a la tramitación del acuerdo.

El Parlamento Europeo optó el pasado 4 de marzo por mantener paralizada la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos a falta de recibir más claridad sobre cómo va a cumplir Washington el pacto, tras la sentencia de la Corte Suprema que anuló la mayoría de los aranceles adoptados en abril de 2025 por la Administración de Donald Trump.

Warborn explicó hoy que con la cláusula propuesta quieren “seguir adelante con la decisión, con el debate en el pleno, con los diálogos tripartitos y enviar esa señal a las empresas europeas, que claramente necesitan esa previsibilidad”.

Indicó que se trata de seguir de esa manera la tramitación permitiendo, al mismo tiempo, que la Comisión Europea pueda decidir, “cuando vea que se cumplen todas las condiciones, que se aplique la reducción arancelaria por nuestra parte”.

El eurodiputado sueco afirmó que mantienen el calendario de celebrar una nueva reunión de ponentes la próxima semana y votar el acuerdo en la Comisión parlamentaria de Comercio Internacional el jueves 19 y, en el pleno, a finales de marzo.

“Pero, por supuesto, será necesario llevar a cabo algunas negociaciones y éstas deberán concluirse”, agregó.

En cualquier caso, Warborn enfatizó que el contenido del pacto ya está decidido y que “el acuerdo se mantiene”.

“Sin embargo, lo que ha ocurrido últimamente es que se necesita cierta claridad porque, por supuesto, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se han producido cambios por parte de Estados Unidos y tenemos que asegurarnos de que el acuerdo se mantenga”, detalló.

Dijo que, “según hemos entendido por los medios de comunicación, la parte estadounidense quiere que el acuerdo se mantenga y nosotros también queremos que se mantenga”.

“Pero para que eso se confirme, necesitamos claridad. Y por eso desde el PPE hemos propuesto una ‘cláusula de entrada en vigor’”, agregó, sin avanzar por el momento si otros grupos políticos están conformes con esa idea.

Preguntado por si cree que la guerra en Irán puede tener un efecto en el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, Warborn dijo que “hay mucha agitación en Irán y todos los factores geopolíticos que ocurren en el mundo nos afectarán”, y mencionó en concreto la subida del precio de la energía.

El acuerdo alcanzado por Bruselas y Washington el pasado agosto fijó un arancel máximo del 15 % para la mayoría de importaciones de la UE hacia Estados Unidos, mientras que los Veintisiete se comprometieron a rebajar a cero los aranceles a los bienes industriales de ese país, entre otras medidas.

Los compromisos europeos no se han puesto aún en marcha a la espera de que el Parlamento Europeo ultime su posición negociadora y puedan llegar a un acuerdo con los gobiernos de los Estados miembros. EFE

lzu-rja/ahg/ah