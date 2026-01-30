El PPE se reúne en Zagreb para debatir sobre competitividad, defensa e integración europea

3 minutos

Zagreb, 30 ene (EFE).- Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) iniciaron este viernes en Zagreb su retiro informal anual, centrado en la competitividad de la industria europea, el futuro de la integración europea y en la capacidad de defensa, entre otros temas.

«La situación sigue siendo insatisfactoria. Seguimos teniendo demasiada burocracia. Siguen llegando demasiadas regulaciones desde esta Unión Europea. Quisiera que desarrolláramos juntos una mayor conciencia de que reducir esto de manera significativa es realmente una tarea para los próximos meses, quizá años», señaló el canciller federal alemán, Friedrich Merz, a su llegada a Zagreb.

«De modo que podamos ser un espacio de libertad —en el sentido de la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y, sobre todo, de personas—. Eso es lo que ha caracterizado a esta Unión Europea», agregó ante la prensa.

Organizado por el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, el encuentro reúne a una veintena de líderes conservadores europeos, entre ellos también el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, adelantó ante la prensa en la capital croata que los conservadores europeos, que forman el grupo más numerosa en el Parlamento Europeo, debatirán entre hoy y mañana el futuro desarrollo e integración de Europa.

«Justo en esta época con tantas inseguridades, el PPE es una voz fuerte para una Europa fuerte», aseguró.

Según indicaron antes del encuentro fuentes del PP, Feijóo tiene previsto exponer ante sus correligionarios europeos tres temas: los planes migratorios del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la situación de Venezuela y su posición sobre Mercosur.

A la reunión de Zagreb acudieron hoy los principales jefes de Gobierno conservadores de Europa, como el griego Kyriakos Mitsotakis, y el polaco Donald Tusk, pero también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La paz en Ucrania, las relaciones transatlánticas en medio de las tensiones con Estados Unidos y el fortalecimiento de la defensa europea serán algunos de los principales temas del encuentro, que terminará el sábado al mediodía.

A petición del PP, los populares europeos tratarán además la situación de Venezuela, poco después de que Feijóo y Weber se reunieran en Madrid con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

La inmigración es otro de los grandes temas a tratar y, en este sentido, Feijóo prevé alertar a los líderes europeos del plan de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado esta semana por el Gobierno español.

Según el PP, los líderes europeos deben conocer las implicaciones de la regularización impulsada por Sánchez, que beneficiaría a en torno a medio millón de personas, ya que podría afectar a sus países por el libre tránsito en la UE.

En este sentido, Feijóo tiene previsto exponer en Zagreb que la regulación se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la UE, sin respetar el pacto migratorio europeo. EFE

