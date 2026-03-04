El príncipe Akishino de Japón visitará Paraguay junto a su esposa en agosto

Tokio, 4 mar (EFE).- El príncipe Akishino de Japón, hermano del emperador Naruhito y primero en la línea de sucesión, visitará Paraguay junto a su esposa, la princesa Kiko de Akishino, en agosto de este año, recoge la agencia japonesa de noticias Jiji Press.

La visita coincidirá con el 90 aniversario del comienzo de la inmigración japonesa al país latinoamericano, donde se estima que residen unos 10.000 inmigrantes japoneses y sus descendientes.

Está previsto que el viaje, de alrededor de una semana de duración, se produzca a mediados de agosto, y se espera que los príncipes mantengan un encuentro con el presidente paraguayo, Santiago Peña, en Asunción.

También participarán en una ceremonia para conmemorar los 90 años desde el comienzo de la inmigración japonesa al país, y podrían reunirse con descendientes japoneses en Paraguay.

El anterior emperador de Japón, Akihito, visitó Paraguay junto a su esposa en 1978, cuando era príncipe heredero, y el propio príncipe Akishino ya hizo una visita de cuatro días al país en noviembre de 2006, cuando se cumplieron 70 años del comienzo de la inmigración japonesa. EFE

