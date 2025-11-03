El príncipe Alberto II de Mónaco llega a Paraguay para una visita de tres días

3 minutos

Luque (Paraguay), 3 nov (EFE).- El príncipe Alberto II de Mónaco llegó este lunes a Paraguay para su primera visita a la nación sudamericana, que incluye un encuentro con el presidente del país, Santiago Peña.

El jefe del Estado monegasco arribó hacia las 18.10 hora local (21.10 GMT) al aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque y que sirve a Asunción, la capital del país suramericano, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

El monarca aterrizó junto a una misión de empresarios de diversos sectores que se reunirá con sus pares paraguayos.

Después de su recibimiento con honores, el príncipe se trasladará en una caravana hacia el microcentro de Asunción, donde está prevista una parada en el Panteón Nacional de los Héroes -que acoge los restos de los héroes paraguayos-, donde el visitante, acompañado de Ramírez, depositará una ofrenda floral.

Posteriormente, irá al Palacio de López, sede del Ejecutivo, donde será recibido por Peña.

Alberto de Mónaco y Peña ya se reunieron el 25 de julio del 2024 en Francia durante una visita del mandatario suramericano a ese país que coincidió con el inicio de los Juegos Olímpicos de París.

La agenda oficial cerrará en esta primera jornada con una cena benéfica organizada por «Motorsport Paraguayo».

Para este martes, según fuentes consultadas por EFE, está previsto que el monarca viaje hasta la hidroeléctrica de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil y se erigió en la frontera entre ambos países.

De igual forma, visitará las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en el departamento de Encarnación (sur), según anunció el Principado en un comunicado.

Con motivo de esta visita, la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus en inglés) – Capítulo Paraguay ha organizado para este martes una reunión con empresarios liderados por el Mónaco Economics Board y el sector privado del país anfitrión, «con el propósito de fomentar vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades» entre ambos países», según un comunicado de la institución.

La delegación monegasca, señala la nota de prensa, incluye empresas de sectores como agroalimentos, cosmética, logística, turismo, farmacéutica, energías renovables y servicios legales, «interesadas en identificar potenciales socios locales, distribuidores, importadores y aliados estratégicos en Paraguay».

El presidente del Capítulo Paraguay del ICC, Sebastián Acha, dijo a EFE que se trata de un primer acercamiento «informal», pero «bastante protocolar», al indicar que se han elegido empresas locales de acuerdo a los grupos de interés de los ejecutivos del Principado de Mónaco.

Acha destacó el interés de los visitantes en sectores como la generación «de energías verdes no convencionales», entre ellas la eólica y la solar, y la logística de alimentos.

El miércoles, visitará el Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Luque.

Después de su estadía en Paraguay, Alberto II asistirá, el jueves próximo, a la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Brasil.EFE

ja/lb/nvm

(foto) (video)