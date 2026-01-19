El príncipe Enrique, Elton John y Liz Hurley acusan al Mail de obtención ilegal de datos

Judith Mora

Londres, 19 ene (EFE).- El príncipe Enrique, el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley acusaron este lunes a Associated Newspapers Limited (ANL), editora de ‘Daily Mail’ y ‘Mail on Sunday’, de causarles graves daños al obtener información privada de forma ilegal para sus artículos durante «al menos dos décadas».

Un total de siete demandantes, que incluye también a la intérprete Sadie Frost y el expolítico liberaldemócrata Simon Hughes, sostuvieron que ANL empleó prácticas ilícitas entre 1993 y 2018, al inicio de un juicio ante el Tribunal Superior de Londres, que se prevé que dure nueve semanas.

El abogado del grupo, David Sherborne, aseguró en su intervención inicial que los periódicos recurrieron a la «interceptación de buzones de voz, escucha de llamadas, el acceso a registros privados mediante engaño y el uso de investigadores privados para recopilar información confidencial», como datos médicos o de vuelos.

Por su parte, la empresa, que se espera presente sus alegatos orales el miércoles, dijo en documentos escritos que el caso «se basa en poco más que conjeturas» y adujo que los reporteros extrajeron la información de contactos y fuentes, como publicistas o el propio círculo «poroso» de los litigantes.

Fuentes cuestionadas

El duque de Sussex, que vive en Estados Unidos, Hurley, Frost y Hughes asistieron en persona a la primera sesión de este proceso, en el que, según se dijo, Enrique declarará el jueves.

En la primera vista, rodeada de gran expectación, su letrado sostuvo que hay «evidencia indiscutible», como recibos y correspondencia, de que los periodistas y sus superiores «debían saber» que lo que hacían era ilegal.

«Ese barco no estaba limpio, ni mucho menos», declaró ante el juez Matthew Nicklin, y citó el nombre de terceros que supuestamente trabajaron para los periódicos, entre ellos los investigadores Jonathan Rees y Mike Behr, el especialista en escuchas Lee Harpin y la «conocida embaucadora» Christine Hart.

Antony White, en representación de ANL, mantuvo que las acusaciones del grupo «implican sacar conclusiones basadas en pruebas insuficientes o, peor aún, seleccionar y presentar evidencia artificialmente para que encaje en una agenda preconcebida».

En los documentos a los que ha tenido acceso EFE, también argumenta que algunas de las alegaciones ya prescribieron y señala que «ninguno de los artículos fue objeto de queja por los demandantes en el momento de su publicación».

Detalles íntimos

En el caso de Enrique, en este juicio se examinarán 14 artículos escritos por las periodistas Rebecca English y Katie Nicholl entre 2001 y 2013.

En el dossier remitido al magistrado, el duque critica que los diarios utilizaran en sus piezas expresiones como «fuentes» o «amigos» para ocultar presuntas prácticas ilegales.

«Fue perturbador sentir que cada uno de mis movimientos, pensamientos o sentimientos estaba siendo seguido y monitoreado solo para que el ‘Mail’ pudiera hacer dinero», manifiesta.

Entre los detalles de su vida privada supuestamente hurtados por la prensa se incluían conversaciones con su hermano Guillermo sobre un monumento de homenaje a su difunta madre, la princesa Diana, y planes con su antigua novia Chelsy Davy.

En los mismos textos presentados ante el juez, el cantante Elton John y su esposo, David Furnish, explican que sintieron que su hogar y la seguridad de sus hijos «habían sido violados».

«Tanto ‘sir’ Elton como el señor Furnish subrayan su indignación ante la intrusión de Associated en los detalles médicos del nacimiento de su hijo Zachary y el robo de su certificado de nacimiento, antes incluso de que tuvieran la oportunidad de verlo con sus propios ojos», dicen los documentos.

A esto, ANL responde que las afirmaciones de la pareja «no están respaldadas por ninguna prueba y son completamente infundadas».

Otro ejemplo de intromisión citado hoy por Sherborne fue la obtención ilegal por la periodista del ‘Mail on Sunday’ Katie Nicholl del historial médico de Sadie Frost, que le permitió escribir un texto sobre un embarazo ectópico en 2003 que ni sIquiera su madre conocía.

Este juicio empieza después de meses de agitadas sesiones preliminares, desde que la demanda se interpuso en 2022, en las que las partes se acusaron mutuamente de tácticas sucias.

Durante la sesión de hoy, Sherborne reveló que no testificará como estaba previsto el antiguo detective Gavin Burrows, que fue quien originalmente destapó los supuestos abusos de la prensa pero que, según el abogado, «ahora ha efectuado el más extraordinario cambio de postura» y dice que la firma de su denuncia fue falseada. EFE

