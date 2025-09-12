The Swiss voice in the world since 1935

El príncipe Enrique hace una visita sorpresa a Ucrania

Londres, 12 sep (EFE).- El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, hizo este viernes una visita sorpresa a Ucrania como parte de su esfuerzo para ayudar a la recuperación del personal militar herido en combate, reveló el diario británico ‘The Guardian’.

El duque de Sussex, que estuvo esta semana en el Reino Unido, viajó a Kiev con un equipo de su Fundación Invictus Games (juegos para militares que han quedaron con lesiones tras un conflicto armado) tras recibir una invitación del gobierno ucraniano y tiene previsto presentar nuevos planes para ayudar a rehabilitar a los heridos.

El duque declaró al ‘Guardian’ durante su viaje en tren a Kiev que «sí podemos hacer todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación» del personal herido.

«Podemos seguir humanizando a las personas involucradas en esta guerra y lo que están viviendo. Tenemos que tenerlo presente en la mente de la gente. Espero que este viaje ayude a que la gente lo comprenda, porque es fácil perder la sensibilidad ante lo que ha estado sucediendo», agregó.

El príncipe Enrique concluyó ayer sus compromisos benéficos en el Reino Unido con un acto en un centro de jóvenes que lleva el nombre de su madre -Diana Award-, tras reencontrarse el miércoles con su padre por primera vez en 19 meses en la residencia de Clarence House, próxima al palacio de Buckingham. EFE

