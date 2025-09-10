El príncipe Enrique llega a palacio para visitar a su padre, Carlos III, según la BBC
Londres, 10 sep (EFE).- El príncipe Enrique llegó este miércoles al palacio Clarence House en Londres para mantener un encuentro con su padre, el rey Carlos III, algo que no se produce desde hace 18 meses, poco después de que el monarca fuera diagnosticado de cáncer, según la BBC.
El duque de Sussex fue visto entrando en Clarence House, la residencia habitual del monarca, y diferentes medios reportan que también se le vio en el interior, aunque el Palacio de Buckingham no informó de ninguna actividad prevista para hoy.
La última vez que ambos mantuvieron un encuentro cara a cara fue en febrero de 2024 y Enrique sostuvo en una entrevista con la BBC el pasado mes de mayo que le «encantaría» que se produjera una reconciliación con su familia, con la que cortó la relación después de que, junto a su esposa Meghan, abandonara sus funciones reales en 2020. EFE
mas/jm/rf