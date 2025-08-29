El príncipe Enrique se reencontrará en Londres con su padre, Carlos III, según medios

2 minutos

Londres, 29 ago (EFE).- El príncipe Enrique, duque de Sussex, se reencontrará con su padre, el rey Carlos III del Reino Unido, dentro de dos semanas, cuando asista a Londres para la ceremonia de entrega de premios de una organización benéfica de la que es patrocinador, según adelantó este viernes la prensa británica.

En la información, que partió en exclusiva del tabloide ‘Daily Mirror’ y de la que se ha hecho eco la cadena pública británica BBC, se sostiene que Enrique llegará a Londres el 8 de septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, y asistirá a una gala de la organización benéfica WellChild.

En la ceremonia, pronunciará un discurso y se reunirá con niños gravemente enfermos y sus familias, y entregará un premio a «un niño inspirador» de entre cuatro y seis años de edad.

Durante esta visita, la prensa británica, que cita fuentes próximas tanto al monarca como a Enrique, se puede producir «una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo» más que «un gran gesto o una reunión concertada», algo que fue rechazado por el príncipe de Gales, Guillermo, heredero al trono y hermano del duque de Sussex.

El mes pasado, asesores del rey Carlos III del Reino Unido y de su hijo menor, el príncipe Enrique, celebraron una reunión en Londres como primer paso hacia una posible reconciliación tras años de tensiones, según el ‘Mail on Sunday’.

El dominical publicó fotografías en las que se ve a Meredith Maines, directora de comunicaciones del duque de Sussex, que viajó a Londres desde Los Ángeles, con Liam Maguire, quien dirige el equipo de relaciones públicas de los duques en el Reino Unido, junto al secretario de comunicaciones del rey, Tobyn Andreae, en el club Royal Over-Seas League, en el centro de la capital británica.

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, decidieron apartarse de la Casa Real en enero de 2020, pero después las tensiones entre ellos y la familia real se profundizaron cuando los duques ofrecieron una entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que afirmaron que un miembro de la realeza estaba preocupado por el color de piel de su hijo Archie antes de nacer ya que la madre es mestiza. EFE

mas/vg/rod