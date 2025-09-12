The Swiss voice in the world since 1935

El príncipe Enrique visita Ucrania por sorpresa

El príncipe Enrique realizó el viernes una visita sorpresa a Ucrania para apoyar a los soldados heridos en la guerra con Rusia, informó el diario británico The Guardian.

Enrique llegó la madrugada del viernes a Kiev en un tren nocturno, indicó el periódico, que publicó fotos de él en un vagón de lujo y en el andén de la capital ucraniana. 

Su visita coincide con el de la nueva ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, en lo que constituye su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo la semana pasada.

El príncipe viajó a Ucrania junto con un equipo de su fundación Invictus Games, que apoya a los militares heridos. 

«No podemos detener la guerra, pero lo que sí podemos hacer es todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación», declaró Enrique al diario The Guardian.

El príncipe tiene previsto reunirse con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, y con unos 200 veteranos del país invadido por Rusia en febrero de 2022.

Enrique, que cumple 41 años el lunes, se reunió esta semana por primera vez en casi dos años con su padre, el rey Carlos III.

Desde 2020 vive en California junto a su esposa Meghan Markle, y sus hijos, tras distanciarse de la familia real.

