El príncipe Guillermo confiesa que echa de menos a Isabel II: «Para mí, Windsor es ella»

Este contenido fue publicado en
Londres, 1 oct (EFE).- El príncipe Guillermo ha confesado que echa de menos a su abuela, la fallecida reina Isabel II, y a su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, durante una entrevista con el actor de ‘Schitt´s Creek’ Eugene Levy filmada en el castillo de Windsor.

En un breve adelanto de la charla para el programa ‘Eugene Levy, el antiviajero’ de Apple TV+, que se estrenará el próximo 3 de octubre, el intérprete canadiense pregunta al heredero al trono británico si extraña a Isabel II, a lo que el príncipe de Gales responde: «Sí, de hecho sí. Echo de menos a mi abuela y a mi abuelo».

«Ha habido bastantes cambios. Así que piensas en que ellos ya no están aquí más, particularmente estando en Windsor. Para mí, Windsor es ella, le encantaba estar aquí, pasaba la mayor parte del tiempo en este sitio», continúa Guillermo.

En este sentido, el hijo del rey Carlos III le dice a Levy que está intentando asegurarse de que le muestra el interior de la emblemática residencia real situada a unos 40 kilómetros al oeste de Londres «de la manera en la que ella (Isabel II) hubiera querido».

Del mismo modo, menciona que la monarca, fallecida a los 96 años en 2022 y que fue la más longeva en la historia de la corona británica, también tenía caballos en Windsor, algo que era muy importante para ella.

Durante el episodio, el príncipe de Gales también se sincera con Levy sobre cómo ha vivido los diagnósticos de cáncer de su padre, Carlos III, y de su esposa, la princesa Catalina, según otro adelanto publicado en redes sociales.

«Diría que el 2024 fue el año más difícil que he tenido nunca. Se dice que la vida también nos pone a prueba y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos», admite Guillermo. EFE

