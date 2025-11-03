El príncipe Guillermo promueve su mensaje ecológico en las atracciones turísticas de Río

Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- El príncipe de Gales, Guillermo, promovió este lunes el mensaje ecológico que marca su primera visita a Brasil en lugares turísticos emblemáticos de Río de Janeiro, como la playa de Copacabana, el estadio Maracaná y el cerro del Pão de Açúcar.

El heredero de la Corona Británica, que inició una visita a Brasil en la que participará de la Cumbre de jefes de Estado de la COP30, de la gala de premios ambientales Earthshot y de la asamblea de la organización United for Wildlife (Unidos por la vida salvaje), aprovechó la visita a las tres atracciones turísticas para impulsar proyectos ambientales.

Ello no le impidió, como un simple turista, disfrutar de la vista panorámica de Río de Janeiro desde el Pão de Açúcar, mostrar su dominio del balón en el Maracaná y disputar un partido de voleibol de playa en Copacabana, a cuyas arenas se arrojó algunas veces para intentar impedir la caída de la bola.

En las tres atracciones, un Guillermo sonriente y simpático se tomó fotografías con turistas, niños y practicantes de deportes de playa sorprendidos con la presencia del príncipe y con su disposición.

El primogénito del rey Carlos III escogió el Maracaná como el lugar de encuentro con los participantes del programa ‘Generación Earthshot’, que busca ayudar a jóvenes a desarrollar habilidades para convertirse en líderes climáticos.

Guillermo se reunió con cerca de 90 menores y jóvenes de entre 11 y 30 años procedentes de Brasil, Sudáfrica y Singapur que participaron en un curso de capacitación de tres días en Río de Janeiro y a los que incentivó para que vuelvan a sus comunidades a liderar proyectos ecologistas.

Acompañado por el campeón mundial brasileño Cafú, el príncipe también se reunió con líderes comunitarios de Río de Janeiro que coordinan proyectos sociales vinculados al fútbol.

Fue con estos jóvenes con los que mostró sus habilidades en el fútbol en el mítico estadio. Inicialmente enseñó cómo se eluden adversarios en un campo reducido sembrado de conos, después dominó el balón con un vaso de agua en la mano para mostrar coordinación y finalmente pateó un penalti.

También en el Maracaná, Guillermo promovió junto a dirigentes de los clubes cariocas Flamengo y Fluminense una campaña para incentivar a los hinchas a comprometerse en proyectos de sus gobiernos de combate a los cambios climáticos.

Ya al final de la tarde, el príncipe visitó la playa de Copacabana para encontrarse con los salvavidas del Cuerpo de Bomberos y destacar el trabajo de preservación ambiental que promueven.

Tras asistir a un simulacro de rescate marítimo desde un helicóptero, el heredero de la Corona se reunió con jóvenes que participan en el Projeto Botinho, un programa que ofrece actividades educativas y recreativas en diferentes playas a unos 5.000 niños, a los que se les transmiten nociones de preservación ambiental.

Antes de despedirse de Copacabana y ya con el sol casi oculto, Guillermo disputó un partido de voleibol de playa con niños de comunidades vulnerables matriculados en la escuela de la campeona olímpica brasileña Carolina Solberg.

En su primer acto del día, una ceremonia de bienvenida en el Pão de Açúcar, recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien se encargó de señalarle desde el cerro las principales atracciones de la ciudad.

Según fuentes del Palacio de Kensington, Guillermo y el alcalde conversaron sobre la importancia de organizar la gala de entrega de los premios Earthshot, de la que el príncipe es patrono, precisamente en Brasil, «por el importante trabajo del país en el combate a la crisis climática».

El príncipe de Gales concluirá su primera visita a Brasil el jueves en Belém, en donde participará de la reunión de líderes de la COP30 y pronunciará un discurso en representación de Carlos III. EFE

