El príncipe Guillermo reconoce que Goodall le inspiró para trabajar por el medioambiente

2 minutos

Dublín, 2 oct (EFE).- El príncipe Guillermo aseguró este jueves que la etóloga británica Jane Goodall, fallecida a los 91 años, le inspiró, como a muchos otros, para trabajar en la protección del medioambiente.

El heredero al trono británico destacó hoy que Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, transformó «nuestra comprensión del mundo natural» a través de «su insaciable curiosidad, su espíritu de compasión y su carácter pionero».

«El mundo ha perdido una voz extraordinaria», escribió el príncipe de Gales en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La famosa etóloga falleció este miércoles a los 91 años en California (Estados Unidos) debido a «causas naturales», según confirmó el Instituto Jane Goodall.

Goodall, nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, de quienes descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas en sus investigaciones, a las que dedicó más de 60 años de su vida y suponen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas.

«Nos animó a todos a marcar la diferencia e inspiró a millones de personas, incluido yo, a trabajar para proteger nuestro planeta. Jane Goodall sí marcó la diferencia», subrayó hoy el príncipe de Gales.

El primogénito del rey Carlos III, muy activo en causas ambientales, es el fundador de los premios Earthshot, que distinguen a personas que han destacado en esa causa.

El galardón reconoce con cinco premios de un millón de libras (1,36 millones de dólares o 1,17 millones de euros) iniciativas medioambientales. EFE

ln-ja/cc