El príncipe Guillermo se reúne con finalistas del premio Earthshot en el Cristo Redentor

1 minuto

Río de Janeiro, 5 nov (EFE).- El príncipe de Gales, Guillermo, encabezó este miércoles un encuentro en el icónico Cristo Redendor con los quince finalistas de los premios ambientales Earthshot, horas antes de presidir la gala en Río de Janeiro.

El príncipe fue recibido en el monumento por el alcalde de Río, Eduardo Paes, y allí conoció al arzobispo metropolitano, el cardenal Orani João Tempesta, y al rector del Santuario del Cristo Redentor, Omar Raposo, quien lo guió en una visita a la capilla ubicada bajo la monumental estatua.

También se reunió con los 15 finalistas del premio que patrocina, provenientes de diversos países, para dialogar sobre sus innovadoras soluciones ambientales y sus expectativas ante la gala de la noche.

En su paso por Río, Guillermo aprovechó para visitar lugares turísticos emblemáticos, como la playa de Copacabana, el estadio Maracaná y el cerro del Pão de Açúcar.

El príncipe de Gales concluirá su primera visita a Brasil el jueves en Belém, en donde participará de la reunión de líderes de la COP30 y pronunciará un discurso en representación de su padre, el rey Carlos III. EFE

