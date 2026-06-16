El príncipe Jorge estudiará en Eton, al igual que su padre, el heredero Guillermo

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Londres, 16 jun (EFE).- El príncipe Jorge, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, estudiará en el exclusivo colegio privado Eton College, igual que lo hizo su padre, el príncipe heredero Guillermo, anunció este martes el palacio de Kensington.

El príncipe, de 12 años, empezará las clases en Eton, escuela de enseñanza secundaria ubicada muy próxima al castillo de Windsor, a las afueras de Londres, el próximo septiembre, indicó el palacio, residencia oficial de los príncipes de Gales.

Con régimen de internado para los alumnos, Eton es uno de los más prestigiosos colegios secundarios británicos -desde la edad de 13 años hasta los 18-, por donde han pasado destacadas personalidades, entre ellas los ex primeros ministros David Cameron y Boris Johnson, el escritor inglés George Orwell y el príncipe Enrique, duque de Sussex.

El príncipe Jorge estudia actualmente en Lambrook School, un colegio también privado ubicado en el condado de Berkshire, cerca de Windsor, donde también asisten sus dos hermanos, la princesa Carlota, de 11 años, y el príncipe Luis, de ocho.

Jorge asistió el pasado sábado al desfile ‘Trooping the colour’, el colorido desfile de la guardia real en Londres que celebra el cumpleaños oficial del rey británico Carlos III.

En los últimos meses, los medios habían especulado sobre los posibles colegios que contemplaban los príncipes de Gales para su hijo mayor, entre los que figuraba Marlborough, la escuela privada a la que acudió la princesa Catalina. EFE

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