El próximo gobierno de Fujimori se pone a disposición de la visita del papa León XIV

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Lima, 16 jul (EFE).- El futuro gobierno de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se puso a disposición de las coordinaciones necesarias para la próxima visita del papa León XIV, prevista para noviembre, durante una reunión de la mandataria electa este jueves con los representantes de la Iglesia católica en el país.

Fujimori y su segundo vicepresidente electo Miguel Torres visitaron la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, en el distrito de Jesús María, en Lima, para reunirse con su titular, monseñor Carlos García Camader.

Al final del encuentro, la mandataria electa declaró a la prensa que le transmitió al máximo representante de los obispos en Perú «la gran alegría» de que el papa esté planificando su visita al país suramericano, en el que desarrolló gran parte de su vida pastoral e incluso adoptó la nacionalidad peruana en 2015.

«El futuro gobierno del Perú se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y llegue a la mayor cantidad de peruanos», manifestó Fujimori.

A su vez, García dijo que se sentían «profundamente emocionados en este primer paso y encuentro (de la presidenta electa) con la Iglesia».

De igual forma, el presidente de la Conferencia Episcopal señaló colocarse a disposición «del servicio que hagamos todos juntos, como gobierno e Iglesia, a favor del Perú».

La visita que hará el papa León XIV a Perú, en la primera mitad de noviembre de este año, durará entre ocho y diez días, según anticipó el presidente interino, José María Balcázar, después de la audiencia sostenida con el pontífice en el Vaticano, en junio pasado.

Tras señalar que el papa confirmó su llegada a Perú para la primera quincena de noviembre, Balcázar añadió que León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y posiblemente Puno e Iquitos.

Sin embargo, aún no se conoce el cronograma oficial del viaje del papa León XIV ni las ciudades que visitará finalmente, aunque varias ya han empezado a buscar las locaciones que podrían albergar los masivos encuentros con el también considerado «papa peruano». EFE

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