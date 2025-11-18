El precio de la cesta de consumo básico en Rusia creció un 10 % en 2025

2 minutos

Moscú, 18 nov (EFE).- El precio del conjunto de los productos básicos creció un 10 % a lo largo del año en Rusia, según publicó este martes el medio ruso Izvestia basándose en datos oficiales.

El precio medio del conjunto de bienes y servicios básicos, que incluye 83 productos como pan, patatas, detergente, productos de limpieza, coste de transporte y servicios de comunicación, en octubre de 2025 fue de 25.000 rublos (308 dólares), un 10 % más que el mismo mes del año pasado, según cifras de la agencia estatal Rosstat.

A pesar de que la subida es acorde a la inflación, se ha registrado un incremento de la brecha entre regiones, con un aumento del 12 % llegando a los 19.000 rublos (234 dólares).

De este modo, el precio más alto (41.000 rublos, 505 dólares) se registró en la región de Chukotka, en el Extremo Oriente, mientras que Sarátov tiene los precios más bajos (22.000 rublos, 273 dólares).

Moscú también mantiene precios altos, 38.000 rublos (469 dólares), un 15 % más que el año pasado, debido también al incremento de los precios de los alquileres y los salarios, según expertos citados por el medio ruso.

En comparación, el salario medio de Chukotka alcanzó este año los 193.000 rublos (2.380 dólares), en Sarátov se sitúa en los 65.000 rublos (801 dólares) y en Moscú es de unos 181.000 rublos (2.232 dólares).

Los salarios más bajos se registraron en regiones como Daguestán, Chechenia e Ingushetia, con sueldos entre los 45.000 y 39.000 rublos (555 y 481 dólares).

Las regiones del Extremo Norte y Extremo Oriente, así como en Siberia obtienen bonificaciones a nivel federal que se destinan a incrementar los salarios de los residentes para mejorar sus condiciones de vida en estos territorios remotos y de difícil acceso. EFE

mos/psh