El precio de la vivienda en Portugal registra subida récord del 17,7 % en tercer trimestre

1 minuto

Lisboa, 23 dic (EFE).- El precio de la vivienda para compra-venta en Portugal tuvo un crecimiento interanual del 17,7 % entre julio y septiembre de este año, el mayor incremento del que hay registro por tercer trimestre consecutivo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La entidad estadística, con datos desde 2009, precisó este martes en un comunicado que este valor supone un aumento del índice de precios de la vivienda (IPHab) de cinco décimas porcentuales respecto al registrado en el segundo trimestre de 2025.

El aumento interanual de los precios fue más marcado en las viviendas existentes (19,1 %) que en las viviendas nuevas (14,1 %).

La tasa de variación media anual del IPHab se fijó en el 15,7 % en el tercer trimestre, 1,9 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el trimestre anterior, lo que supone «un nuevo máximo de la serie disponible», señaló el INE.

En concreto, la variación media anual de los precios de las viviendas existentes fue superior a la observada en las casas nuevas (16,8 % y 13,2 %, respectivamente).

En este periodo se registraron 42.481 transacciones de viviendas, lo que supone un aumento interanual del 3,8 %.

Dichas transacciones tuvieron un valor total de 10.500 millones de euros, un 16 % más que lo registrado un año antes.

Las casas ya existentes supusieron la mayoría de las transacciones (80,5 %), y las familias la mayoría de los compradores (88,3 %). EFE

cch/ajs