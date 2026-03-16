El precio del gas natural sube más del 2 % y supera los 52 euros

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Madrid, 16 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 2,20 % en la apertura de ese lunes, y supera los 52 euros (52,12 euros) por megavatio hora (MWh).

El precio del gas natural sigue subiendo, en sintonía con el crudo, ante el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El foco de atención se mantiene en el estrecho de Ormuz, que es por donde transita habitualmente el 20 % del flujo marítimo global de crudo, que permanece cerrado de facto por Irán y donde el tráfico lleva interrumpido casi por completo desde el inicio de la guerra.

En el inicio de la tercera semana de guerra, el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, avanza el 2,51 %, hasta los 105,77 dólares. EFE

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