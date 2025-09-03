The Swiss voice in the world since 1935

El precio del oro revalida máximos históricos por encima de los 3.540 dólares la onza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 3 sep (EFE).- El precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica, ha revalidado máximos históricos durante la madrugada de este miércoles al superar los 3.540 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 2.24 horas (0.24 GMT) el precio del oro ha tocado un nuevo récord en los 3.546,96 dólares.

A las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal precioso se desinfla. Cae el 0,03 %, hasta los 3.532,28 dólares.

En la jornada previa, el oro marcó varios máximos históricos. El primero fue durante la madrugada, cuando superó su último récord, alcanzado el pasado abril, en los 3.500,10 dólares por onza.

Al igual que el oro, la plata también cotiza en nuevos máximos desde 2011, tras situarse muy cerca de los 41 dólares.

Durante esta madrugada ha llegado a tocar los 40,97 dólares, aunque poco después baja el 0,42 %, hasta los 40,70 dólares.

Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre.

Además apuntan a la elevada volatilidad macroeconómica y geopolítica, y a la debilidad del dólar. EFE

mtd/jmj/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR