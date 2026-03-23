El precio del petróleo cae tras declaraciones de Trump sobre Irán

afp_tickers

2 minutos

Los precios del petróleo cayeron este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que posponía «cinco días» la ofensiva contra las centrales eléctricas iraníes.

En un giro inesperado, Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán tuvieron «conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total» de las hostilidades y precisó que «continuarían a lo largo de la semana».

Trump también afirmó en su red Truth Social haber ordenado aplazar «cinco días» cualquier ataque a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas en Irán, con el que había amenazado.

La cancillería y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, negaron la existencia de un diálogo con Washington.

«Tenemos que esperar a que se aclare la situación», declaró a AFP Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS.

Hacia las 16H30 GMT, el barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, cedía un 7,3% a 91,08 dólares y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8% a 103,18 dólares.

Los precios de la energía se dispararon desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que provocaron un bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

Las bolsas europeas aprovecharon el anuncio de Trump para tomar impulso pero cerraron de forma dispar.

París ganó 0,79%, Fráncfort, 1,22%, Milán 0,81% y Madrid 1,04%. Londres cerró por el contrario en rojo: -0,24%.

En Wall Street, los tres principales índices cotizaban con subidas en torno al 1%.

aph/erl/pc-an