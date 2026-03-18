El precio del petróleo se dispara tras ataques a instalaciones de gas en Irán y caen las bolsas

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Los precios del petróleo se dispararon el miércoles después de que un ataque contra una de las instalaciones de gas de Irán reavivara el temor de una nueva escalada contra la infraestructura energética en la región del Golfo.

Los mercados bursátiles cayeron después de que un indicador de inflación estadounidense resultara más alto de lo previsto, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos celebraba una reunión sobre tipos de interés.

Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizaban a la baja a primera hora de la tarde, y las bolsas europeas cerraron la jornada en rojo.

«Los mercados han vuelto al modo pánico», afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

El Brent llegó a subir más de 6% hasta rozar los 110 dólares por barril, después de que Irán prometiera atacar instalaciones energéticas en todo el Golfo en represalia por lo que calificó de ataque israelí contra una instalación en la costa del Golfo que da servicio a un enorme yacimiento de gas que comparte con Catar.

«El riesgo es que una crisis en el transporte de petróleo se transforme en una crisis de suministro de petróleo», señaló Brooks.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 1,1% hacia las 16H30 GMT del miércoles para situarse a 96,62 el barril, después de empezar la jornada con una caída de más de un 4%.

En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, subió 4,5% a 108,09 dólares.

En Europa, las bolsas terminaron con pérdidas de menos 0,1% en el caso de París y Londres mientras Frácfort cedió 1,0%.

Las bolsas asiáticas cerraron el miércoles con ganancias, en particular Seúl, que se valorizó más de 3% por el auge de los gigantes de los semiconductores Samsung y SL hynix.

Tokio subió 2,9%, al tiempo que se dieron alzas en las bolsas de Taipéi, Sídney, Singapur y Wellington.

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