El precio del petróleo WTI cae, pero aún ronda los 100 dólares

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El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, caía más de un 4 % al cierre de las operaciones asiáticas del miércoles, mientras sigue la guerra en Oriente Medio.

Alrededor de las 06H30 GMT, el barril de WTI perdía 4,26 % a 92,11 dólares, después de subir casi 3% la víspera.

En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, cedía 2,82 % a 100,50 dólares.

Las bolsas asiáticas operaron el miércoles en terreno positivo, en particular Seúl, que se valorizó más de 3 % por el auge de los gigantes de los semiconductores Samsung y SL hynix.

Tokio subió más de 2%, al tiempo que se dieron alzas en las bolsas de Taipéi, Sídney, Singapur y Wellington, mientras las de Hong Kong y Shanghái cayeron.

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