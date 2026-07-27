El precio del trigo se dispara por la guerra marítima entre Rusia y Ucrania, alerta la ONU

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Naciones Unidas, 27 jul (EFE).- El precio del trigo se ha disparado un 20 % desde comienzos de mes por la intensificación de la guerra marítima entre Rusia y Ucrania, que amenaza también al precio de otros alimentos y de la energía, alertó este lunes la ONU.

Los ataques rusos contra puertos y buques de carga amenazan de nuevo con tensionar el mercado, aseguró hoy ante el Consejo de Seguridad la directora de la división de Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Kayoko Gotoh.

En las últimas semanas, Rusia ha atacado los puertos ucranianos del mar Negro de Odesa y Chornomorsk, entre otros.

Solo en Odesa se han registrado este mes más de media docena de ataques contra buques civiles, que habrían causado la muerte o heridas a 44 tripulantes, según Gotoh.

La gran mayoría de los barcos afectados llevaban productos alimenticios y enarbolaban banderas de terceros países, lo que, según la directora, amenaza la cadena de suministros de esas naciones.

Además, Rusia han atacado parte de la infraestructura de la industria alimentaria de Ucrania, acabando con maquinaria y campos de cultivos.

Antes de la guerra que comenzó en febrero de 2022, Ucrania representaba aproximadamente el 10 % del mercado mundial de trigo, el 15 % de maíz y el 13 % de cebada, según datos de la Comisión Europea.

Por su parte, Kiev ha ampliado sus ataques contra la logística marítima rusa y vinculada a Rusia, incluidos los petroleros.

«Más de 100 buques han sido alcanzados en el mar de Azov en julio, lo que ha llevado a la imposición de restricciones a la navegación en ese mar», aseveró.

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), citados por la directora regional, el precio del trigo ha aumentado un 20 % desde comienzos de mes y se sitúa en su nivel más alto desde marzo de 2024.

Por ello, la ONU pidió a que se detengan las hostilidades y todas aquellas acciones que pongan en peligro la navegación marítima civil. EFE

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