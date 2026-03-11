El premier británico fue avisado del «riesgo» de los vínculos del exembajador en EEUU con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue advertido de que nombrar embajador en Estados Unidos a alguien con vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein suponía un «riesgo», revelaron el miércoles documentos del Gobierno.

El informe interno elaborado para la designación de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos a finales de 2024 que contiene este aviso se incluyó en la primera tanda de miles de documentos que se publicarán sobre el controvertido nombramiento.

Es probable que la revelación aumente la presión sobre Starmer, que ha tenido que hacer frente a repetidas preguntas sobre su decisión y afronta peticiones de dimisión.

El informe de diciembre de 2024 señalaba una serie de informaciones que detallaban los vínculos de Mandelson con Epstein, condenado por delitos sexuales contra menores en Florida en 2008.

Afirmaba que su relación «continuó entre 2009 y 2011». Empezó cuando Mandelson era ministro y continuó después del fin del anterior gobierno laborista en 2010.

También señalaba que Mandelson «supuestamente se alojó en la casa de Epstein mientras este estaba en prisión en junio de 2009».

El mes pasado, los diputados ordenaron al gobierno de Starmer que haga públicos decenas de miles de correos electrónicos, mensajes y documentos que detallan cómo se escrutó la idoneidad de Mandelson para el cargo.

Los documentos publicados el miércoles suman unas 150 páginas, una fracción del número de documentos que se iban a revelar al Parlamento.

Starmer ha insistido en que Mandelson «mintió repetidamente» a los funcionarios sobre el alcance de su amistad con el difunto Epstein, antes y durante su mandato como embajador.

Pero el primer ministro también admitió que sabía que Mandelson se relacionó con Epstein después de su condena en 2008.

Starmer destituyó a Mandelson como embajador en septiembre del año pasado después de que unos documentos publicados por una comisión del Congreso de los Estados Unidos revelaran nuevos detalles sobre los vínculos de este con Epstein.

