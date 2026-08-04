El premier palestino denuncia que crisis económica en Cisjordania es una «campaña» israelí

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 4 ago (EFE).- El primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, afirmó este martes que la grave crisis económica y fiscal que atraviesa Palestina «no es un desafío temporal ni aislado», sino parte de «una campaña política y estratégica más amplia» para debilitar las instituciones nacionales y «revertir los logros» palestinos.

Mustafá aseguró en un vídeo difundido por su oficina de prensa que el Ejecutivo responde con una estrategia centrada en preservar la capacidad de las instituciones, movilizar apoyo internacional y rechazar «cualquier dictado político externo».

El primer ministro reafirmó, además, el compromiso de su Gobierno con la protección de los fondos públicos y la lucha contra el fraude, con el respaldo del presidente, Mahmud Abás, y citó como logros un programa de ajuste financiero que aseguró cerca de 3.000 millones de séqueles (unos 864 millones de euros) para el Estado, avances contra las conexiones ilegales de agua y 53 medidas para proteger tierras estatales en Jericó y el valle del Jordán.

La crisis económica en Cisjordania se ha agravado en los últimos meses por la caída de los ingresos fiscales, las restricciones a la actividad económica y la fuerte dependencia de la economía palestina del séquel israelí, lo que ha tensionado la liquidez de bancos, empresas y administración pública.

A ello se suma la retención y demora en la transferencia de fondos por parte de Israel, un factor que ha profundizado la presión sobre la Autoridad Palestina y, hasta el día de hoy, impide que los empleados públicos perciban la integridad de su salario.

La noche del lunes, el gobernador de la Autoridad Monetaria Palestina (AMP), Yahya Shanar, anunció que Israel había aceptado adelantar la transferencia de unos 4.500 millones de séqueles (unos 1.300 millones de euros) del excedente de efectivo acumulado en los bancos palestinos, informó la agencia oficial Wafa.

Según Shanar, la operación arranca tras negociaciones encabezadas por el vicepresidente de Palestina, Huséin al Sheij, y contribuirá a aliviar la liquidez del sector bancario palestino, aunque advirtió de que se trata de una «solución urgente» y reclamó reducir la dependencia del séquel en las transacciones diarias. EFE

mfh/mra