El Premio EFE a la oficina de Jerusalén, un impulso para seguir «con las mismas ganas»

2 minutos

Redacción Internacional, 10 mar (EFE).- La delegada de la Agencia EFE en Jerusalén, María Traspaderne, aseguró este martes que el Premio EFE que se ha otorgado a su oficina por su trabajo «ejemplar» durante la guerra en la Franja de Gaza, es un impulso para «seguir trabajando con las mismas ganas, el mismo tesón y la misma profesionalidad».

Pese a las dificultades de la situación, y tras una de las «épocas más complicadas de su historia», Traspaderne se mostró hoy orgullosa del trabajo de cada uno de los miembros del equipo que componen la delegación, que llevan a sus espaldas «más de dos años de trabajo duro e intenso».

«Un gran equipo que ha estado constantemente a la altura de lo que se requería y que no habría podido informar de lo que pasa en Gaza sin nuestro compañero palestino, Anas Baba, que se arriesga cada día en un territorio donde la vida de los periodistas vale poco y nosotros no podemos entrar», resaltó la periodista.

Baba es la persona que cuenta desde dentro lo que pasa en Gaza, mientras que desde Jerusalén hay otros ocho compañeros que buscan la manera de contar lo que ocurre, «sin descanso, de la forma más rigurosa posible dentro de este intrincado territorio».

El equipo lo forman, además de la delegada, Álex Rubio, Patricia Martínez, Nuria Garrido, Paula Bernabéu, Magda Gibelli, Yael Ben Horin y Guillermo Azábal.

Traspaderne quiso nombrar a cada uno de ellos, así como a su antecesora en el cargo, Sara Gómez Armas, a la que sustituyó en febrero de 2025 y a todos los profesionales que en un momento u otro han trabajado en la oficina de EFE en Jerusalén desde que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023.

Pablo Duer, Joan Mas, Yemeli Ortega, Jorge Dastis, Alejandro Pérez y Verónica Snoj colaboraron también en la labor de contar lo que ha ocurrido en los más de dos años de una ofensiva «que parece no terminar y que ha dejado más de 70.000 muertos y con menos esperanzas de paz que nunca con la segunda guerra en Irán», lamentó la responsable de EFE.

Una época compleja y difícil para el trabajo de la prensa y por eso valoró aún más este premio, otorgado por compañeros de profesión y de medio, que han reconocido el trabajo de una delegación que lleva abierta más de 40 años, «con decenas y decenas de personas explicando uno de los territorios más complicados del mundo».

Un galardón que ha querido reconocer a la delegación de Jerusalén por ejercer el periodismo «en condiciones muy complicadas» y por «aguantar el pulso muchos meses». EFE

