El Premio Nobel del que no se informó en los medios tradicionales de Venezuela

3 minutos

Redacción Internacional, 10 dic (EFE).- La entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, la primera venezolana en recibirlo, no encontró eco en los medios de comunicación tradicionales del país suramericano.

Las ediciones matutinas y meridianas de las dos principales televisoras privadas en Venezuela no hicieron mención a la ceremonia, que se desarrolló a las 8:00 de la mañana (hora de Venezuela) en Oslo.

El acto, al que acudieron opositores y presidentes latinoamericanos, tampoco fue reseñado por el conglomerado de medios estatales, encabezado por el canal Venezolana de Televisión (VTV), donde sí se difundieron imágenes de las marchas en la capital noruega que el propio presidente Nicolás Maduro celebró.

Irónicamente, VTV ha hecho alusión al Nobel, en particular a las críticas del chavismo, cuyos principales dirigentes han descalificado el galardón concedido a Machado, al señalar que está «manchado de sangre».

Un sismo en Colombia -que se sintió en la frontera con Venezuela-, la firma de un decreto para impulsar exportaciones no petroleras, la muerte de un cachorro de león blanco nacido en la ciudad de Maracay (norte) y hasta la elección de Leonardo DiCaprio como artista del año según la revista TIME estuvieron entre las noticias destacadas de uno de los noticieros privados.

En el otro, se destacó la presentación del Consejo de Economía Productiva, el vuelo de dos aviones de combate F-18 estadounidenses sobre aguas del Golfo de Venezuela y la prevista aprobación de una ley para separar al país del Estatuto de Roma y, así, abandonar la Corte Penal Internacional.

EFE constató que en varios de los diarios que circulan en el país la noticia no fue primera plana.

La misma situación se repitió en el sitio web de la principal cadena radial privada del país.

No obstante, en diversos medios digitales, en su mayoría de vertiente opositora, se destacó el discurso de Machado, leído en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Machado, quien ha permanecido en la clandestinidad desde hace 11 meses, salió de Venezuela con destino a Oslo, donde este miércoles se celebró la ceremonia de entrega del galardón que recibió la hija de la opositora.

Se espera que la dirigente llegue en «unas horas» a la capital noruega, según confirmó su hija.

La exdiputada ha defendido desde el 28 de julio de 2024 que el presidente electo fue Edmundo González Urrutia y no Maduro, como proclamó el ente electoral.

Varios dirigentes del Gobierno han cuestionado la decisión del Comité Noruego del Nobel.

Maduro agradeció este miércoles las manifestaciones en Oslo en protesta, dijo, por «haber manchado» el Premio Nobel de la Paz.

También la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró este miércoles que el Nobel de la Paz es un «premio manchado en sangre».

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, criticó el martes que se entregue el premio «a una persona que pide se invada a Venezuela», mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que se trata de una «subasta» que se otorga al «mejor postor». EFE

ven/rrt