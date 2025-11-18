El presidente alemán recibe a la princesa heredera de Suecia

Berlín, 18 nov (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibió este martes en su residencia oficial en la capital germana a la princesa Victoria de Suecia, la heredera al trono de ese país escandinavo.

Steinmeier y su esposa, Elke Budenbender, saludaron a la princesa y posaron con ella sobre la alfombra roja a la entrada del Palacio de Bellevue.

Victoria, de 48 años, había participado poco antes en la inauguración de la Conferencia de Seguridad de Berlín, que en esta edición tiene a Suecia como país invitado, por lo que está prevista la intervención en el día de hoy del ministro de Defensa, Pal Jonson.

Según el calendario de la Casa Real sueca, Victoria permanecerá en Berlín hasta mañana miércoles, cuando concluirá la Conferencia de Seguridad, en la que pronunciará un discurso el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que también se reunirá con el canciller alemán, Friedrich Merz.

La hija mayor del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia es mitad alemana, puesto que su madre, la reina Silvia, nació en la ciudad de Heidelberg como hija de un empresario germano. EFE

