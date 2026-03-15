El presidente alemán viaja a Panamá, Guatemala y México para estrechar lazos comerciales

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Berlín, 15 mar (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, iniciará el lunes un viaje a Panamá, Guatemala y México en una visita que se prolongará hasta el viernes y cuyo foco estará puesto en fortalecer las relaciones con esas naciones latinoamericanas.

«El foco estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales», según la oficina del jefe de Estado germano.

Steinmeier llegará el lunes a Ciudad de Panamá, donde será recibido por el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Tras reunirse, ambos jefes de Estado mantendrán un encuentro con los medios de comunicación, que precederá la visita de Steinmeier a las instalaciones del Canal de Panamá y al Biomuseo, un centro arquitectónico diseñado por el canadiense Frank Gehry.

La visita de Steinmeier es la primera de un presidente alemán a Panamá, nación que constituye el principal mercado para las exportaciones e inversiones germanas en Centroamérica.

«Uno de los objetivos de la visita es explorar vías para profundizar más nuestra relación económica», indicó la Oficina de la Presidencia de Alemania.

El martes, Steinmeier viajará a Guatemala, donde le espera el recibimiento con honores militares del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

También está previsto que ambos jefes de Estado se reúnan y tengan un encuentro con la prensa, tras lo que Steinmeier participará en la Embajada de Alemania en un acto dedicado a la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.

Además, Steinmeier participará el martes en un encuentro con las comunidades indígenas del país y con la empresa proveedora de materiales de construcción Compresores Kaeser.

Tras cenar con Bernardo Arévalo de León el martes, al día siguiente, Steinmeier tendrá el miércoles un encuentro matinal con escolares guatemaltecos y visitará el proyecto de cooperación internacional ‘Selva Maya’.

El jueves está previsto que reciba al jefe de Estado germano con honores militares la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

México, país considerado en Berlín un «actor clave en la región», constituye para Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial, un socio estratégico además de un miembro del G20, según destaca la oficina presidencial germana.

Steinmeier pasará una jornada en México, donde se ocupará en varios actos sobre temas geopolíticos y científicos de cuestiones como encontrar formas de expandir unos lazos económicos germano-mexicanos que en Alemania ya consideran «excelentes».

México es, de hecho, el socio comercial más importante en Latinoamérica, según señalan en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

En 2023, la relación comercial bilateral alcanzó los 29.000 millones de euros, con unas exportaciones germanas a México que totalizaron 18.900 millones de euros, mientras que las importaciones alemanas procedentes de la economía mexicana sumaron 10.100 millones de euros. EFE

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