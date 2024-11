El presidente Biden no acudirá a la cumbre climática COP29 de Bakú

2 minutos

Nueva York, 4 nov (EFE).- El presidente de EE.UU, Joe Biden, no asistirá, por segundo año consecutivo, a la Cumbre del Clima (COP29) que se llevará a cabo en la capital de Azerbaiyán del 11 al 22 de noviembre, solo días después de las históricas elecciones presidenciales que enfrenta el país este martes.

Se espera que John Podesta, el principal asesor climático del presidente, sea quien encabece la delegación estadounidense, de acuerdo con el Departamento de Estado.

El pasado año, en su lugar asistió la vicepresidenta Kamala Harris, ahora candidata demócrata a la presidencia, que mañana se mide en las urnas al republicano y expresidente Donald Trump en su intento por regresar a la Casa Blanca.

Otros altos funcionarios de la Administración Biden que asistirán incluyen a Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía; Tom Vilsack, secretario del Departamento de Agricultura y Ali Zaidi, asesor climático de la Casa Blanca.

No obstante, Biden había asegurado, durante su comparecencia a las cumbres climáticas de la ONU en 2021 y 2022, que Estados Unidos aspiraba a un papel de liderazgo en las negociaciones globales.

El diario The New York Times destaca que este año la cumbre no se ve como un punto de inflexión importante en las negociaciones climáticas, por lo que se espera que varios líderes mundiales excusen su presencia en la capital de Azerbayán.

Uno que ya canceló es el de Brasil, Luiz Ignácio Lula Da Silva, tras sufrir una lesión en la cabeza, lista a la que se ha unido el primer ministro de India, Narendra Modi.

Se espera que el presidente de China, XI Jinping, tampoco acuda al evento donde los países presentarán un plan financiero para ayudar a los países pobres a dejar los combustibles fósiles y prepararse para los efectos del calentamiento global, señala además el Times.

Trump, que se disputa la presidencia en unas reñidas elecciones con Harris, ha prometido que de ganar los comicios, retirará a este país del Acuerdo climático de Paris, firmado en 2015.

El Acuerdo incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar juntos a fin de adaptarse a los impactos del cambio climático, así como llamamientos a estos países para que aumenten sus compromisos con el tiempo. EFE

rh/fjo/icn