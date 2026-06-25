El presidente Bukele se solidariza con Venezuela por fuertes sismos y envía oraciones

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San Salvador, 24 jun (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizó este miércoles con el pueblo de Venezuela tras dos fuertes terremotos que sacudieron el caribe de ese país con apenas 39 segundos de diferencia.

«Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones», publicó Bukele en X.

Y agregó: «Fuerza Venezuela».

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

Tras el fuerte temblor, numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse, mientras en redes sociales comenzaron a circular imágenes de daños en viviendas, así como reportes de cortes de electricidad e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas desconocen si el fuerte sismo causó daños graves, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. EFE

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