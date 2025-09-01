The Swiss voice in the world since 1935

El presidente catalán Salvador Illa se reunirá este martes con Puigdemont en Bruselas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Barcelona, 1 sep (EFE).- El presidente del Gobierno regional de Cataluña (Generalitat), Salvador Illa, se reunirá este martes 2 de septiembre con el expresidente catalán Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas, según informó este lunes el ejecutivo catalán.

La reunión, que tendrá lugar por la tarde y a puerta cerrada, es la primera que mantienen ambos tras el nombramiento de Illa como presidente, en agosto de 2024, después que el partido socialista de Cataluña (PSC) ganara las elecciones regionales de ese año tras catorce años de gobierno con partidos independentistas.

Puigdemont vive en Bélgica desde 2017, cuando huyó de España tras el fracaso del proceso independentista de ese año, encabezado por él mismo y que le costó la condena de cárcel a varios líderes independentistas catalanes, mientras que él permanece fuera de España desde entonces para eludir la acción de la justicia española.

El expresidente catalán está a la espera de que se le aplique la amnistía que el Gobierno español aprobó en 2024 para los implicados en dicho proceso, pero los tribunales españoles, encargados de aplicar la medida, se han negado a hacerlo.

En ocasiones, Illa ha afirmado que le gustaría que el expresidente Puigdemont ya estuviera en Cataluña con la ley de amnistía aplicada y haberse podido reunir con él. EFE

pll/mcm/ma/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR